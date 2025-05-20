在韓連環斬人2死2重傷　中國籍男子被捕

南韓京畿道始興市周一（19日）發生連環持刀襲擊事件，導致2人重傷，警方在追捕疑犯期間再發現兩具屍體，涉案56歲中國籍男子車哲南（Che Zhe Nan，音譯）於當日傍晚被捕，警方以涉嫌殺人及殺人未遂罪名調查。

周一上午9時34分左右，疑犯在一間便利店持刀襲擊一名60多歲女顧客後駕車逃去，她的眼、面及腹部重傷，送院搶救後情況嚴重。警方接獲報案追蹤在逃汽車，於早上11時到車主位於上述便利店對街的住所，卻發現車主已經死亡。死者是年逾50歲中國籍男性，屍身有刺傷等痕迹，死亡約數天。

疑犯於下午1時21分，疑犯在距離便利店約1.3公里的一個體育公園停車場，再次以利刀刺傷一名70多歲男子，傷者重傷送院。下午約2時，警方轉到疑犯寓所調查，發現多一具年逾50歲男性屍體，屍身同有刀刺傷口，推測已死亡數天。警方相信兩名死者是兄弟，認識疑犯。

報道指，疑犯因不滿受包租公輕視，而他與兩名死者有金錢瓜葛，他曾稱被人借錢12年不還。由於案件性質嚴重且多宗命案疑同一人有關，警方一度呼籲市民避免外出，發出通緝令並動員大量警力追捕。至晚上7時24分，疑犯被捕並承認行兇。