申訴署指市民可查閱下架報告　議員：點解要填表申請

申訴署早前被揭刪去2023年4月前的報告及資料。

申訴專員公署上周五(16日)被揭被揭發在其網站刪去2023年4月前的報告及資料惹不滿，事隔3日，申訴署昨(19日)發稿指市民可填表申請查閱過往下架的報告。有議員直指原以為申訴專員能聆聽及及時回心轉意，但回覆確實是欠缺說服力，令不少人失望，又質疑為何看一個應公開的報告要填表申請。

議員江玉歡今日(20日)在社交平台貼文，指申訴專員的權力來自申訴專員條例，其調查權均在條例列明。根據條例第16A條，專員若認為報告公布是符合公眾利益的，可以其認為合適的方式，向公眾公布。條例明文訂明報告公布的重要性。雖然條例給予專員就公布方式的彈性，但有關方法必需符合公眾期望。

對於查閱下架報告要填表申請，她說「要公眾填表，而非簡單地從網頁download，當然對市民構成不便。為何看一個應公開的報告要填Form申請？」

她指申訴專員在公共行政中扮演重要角色，確保政府及公營機構的誠信及效率，市民對專員的信任尤其重要。按法例，申訴專員向特首負責，現實上，他另一部分的威望及權力來自廣大市民。

她續稱，申訴專員並非一個政府部門，他對超過80多個部門及機構有很大的調查權，希望專員切勿低估市民對專員的寄望，因信任及公眾支持得來不易。