前外交官批美國發起關稅戰　就像自己生病卻要別人吃藥

在港舉行的全球繁榮峰會今日(20日)踏入第二天。中國前常駐聯合國代表、中國公共外交協會會長吳海龍在主題演講中表示，美國的問題在於自己不願找出原因，自己得了病，自己不吃藥，非要讓別人吃藥來治美國的病，最近美國向全世界發起的關稅戰就是這種邏輯。

吳海龍在演講中談及中國與美國、歐洲、全球南方及亞洲四方面的關係。他說：「美國最大的戰略誤判，是把中國當成戰略對手而非合作夥伴，並將中國視為最大威脅及挑戰。美國對中國的快速發展十分焦慮，相信中國會追趕及取代其地位。我們希望美方能認清歷史進程的大方向及規律，客觀理性看待中國的發展，以積極務實的態度與中國交往。」

提及中美關係，他指中國經濟穩步增長，貿易額不斷擴大，科技創新等發展超出預期，美國必需學會以應有的尊重和平等，來應對日益成長的中國。然而，美國的問題出於自已身上，但美國不願從自己身上找原因，自己得了病，自己不吃藥，非要讓別人吃藥來治美國的病，最近美國向全世界發起的關稅戰就是這種邏輯。

他續稱，中國製造的產品價廉物美、方便實用，在美國受到消費者歡迎及選擇，具有很強競爭力，不是中國故意操縱。他指通過關稅戰解決不公平貿易是行不通，唯一出路是要在尊重平等基礎下談判。

由匯賢智庫政策研究中心等主辦的全球繁榮峰會，連續第二年在香港舉辦。行政會議召集人、匯賢智庫理事會主席葉劉淑儀表示，香港是自由港，亦鮮明地支持多邊貿易制度及自由市場經濟，認為論壇的討論有助香港更了解如何發揮自身優勢。她指香港一直有很多不同民間外交活動，部分聯合國議定書都在港達成決定，期望在中央支持下，本港有機會舉辦聯合國會議。