新行人過路發聲裝置增讀街名功能　全港2千路口料27年底完成更換

運輸署自上月起陸續更換新一代的電子行人過路發聲裝置。(李志湧攝)

為方便視障人士，行人過路處都會設有電子行人過路發聲裝置，不過年深日久，不少發聲裝置漸漸損壞。運輸署今日(20日)表示，自上月起陸續在全港約2,000個路口，換上新一代的電子行人過路發聲裝置，新裝置增加了不少功能，包括讀街名及夜間操作模式等，合共涉及1.3萬套裝置，預計2027年底前完成。署方目前已在其中27個路口完成安裝，預料會首先在深水埗、油尖旺等多視障人士使用的區域的路口安裝。

運輸署總工程師郭家駿表示，現有的發聲裝置運作超過20年，超出正常使用壽命，近年每年要更換500至900套裝置，故障率為4至7%；新一代裝置的成本為9,800萬港元，預期會有較長使用壽命，相信維修成本也可同步減少。

新發聲裝置分別由黃色和藍色，以及黃色和灰色組成，均設有發聲及震動功能，頂部位置會發光，其中黃藍色的裝置附設按鍵。郭家駿表示，新增的功能方便弱視人士更容易找到行人過路處的位置，包括摸讀地圖，為視障人士提供過路處的布局資訊；按動底部按鍵後，裝置會以粵語、普通話和英語讀出附近街道名稱；增設非接觸式按鍵感應器；以及設有新的夜間操作模式，裝置的聲量水平較現時為低，以減少對附近居民的影響。

郭家駿又稱，為方便視障人士在夜間過馬路，運輸署推出「香港出行易」手機應用程式，視障人士可用遙控功能，短暫將裝置聲量由60分貝提高至75分貝，亦即較日間低5分貝。署方亦會在今年第三季透過視障人士團體，免費派發約1.5萬件專用無線裝置，配合視障人士短暫提高裝置的聲量。

視障人士關注交通事務聯席召集人李啟德表示，很高興當局更換新一代的過路發聲設施，認為新裝置對他們保障較全面，夜間短暫提高音量已足夠讓視障人士過路，他又指以往發聲裝置聲音較散，新裝置發聲點清晰，現場實地測試亦顯示可行。他又指，據他所知全球只有數個城市擁有全面行人過路發聲設施，數量最多是香港，對香港擁有世界級的無障礙設施硬件感到十分開心。