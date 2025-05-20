兩消防員輪姦案　次被告指事主曾有性暗示　性交時發出誘人呻吟聲

兩名消防員涉於2021年中，相約一名當時26歲的女友人到酒店房間飲酒，期間兩人被指趁女方喝醉時，分別強姦她。兩人否認一項強姦罪，案件今（20日）在高院續審。次被告出庭自辯指，女事主當晚曾經給他性暗示，性交期間，女事主只發出好誘人的呻吟聲，不曾說「唔好」。次被告坦言，他未試過「三人行」，覺得好有新鮮感。

兩名男被告依次是李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲），案發時均任職消防員。他們同被控於2021年8月20日，在旺角太子道西新世紀廣場帝京酒店978號房強姦X。陳卓軒供稱，他由細到大志願就是做消防員，因為既可以賺錢，又可以幫到人。2018年讀完高級文憑後便投身消防。本案後，他沒再當消防員，現時任職裝修散工。案發當日，他跟李浩田和X到帝京酒店房間飲酒，大家玩遊戲，輸了要罰飲酒。當晚他微醺，輕微興奮。X有醉意，但仍能郁動和談話。

陳憶述，他當晚在床上摸X的大腿內側，X則用腳尖碰他的小腿。他之後伸手往X的陰部慢慢移動，與此同時，X用手指掃他的大腿內側，並主動吻他。陳肯定，當時X正給予他性暗示。當他用手指摸她的陰部時，X有擘大腳配合。他用中指插入，X說「唔好用手指，覺得有啲怪」。接着，他問X「可唔可以幫我含一陣」，X嗯一聲。他脫去衣服，X先幫他口交，兩人再性交，期間X有配合。陳再問X「不如後入好唔好」。X又嗯一聲回應，繼而轉身及抬高臀部。

陳卓軒強調，性交過程中，X沒有說「唔好」，或做出任何動作表示拒絕，他只聽見X好誘人的呻吟聲。而李浩田靠近的時候，陳聽到李問X可否接吻。X同意。陳不諱言，他未試過「三人行」，覺得好有新鮮感、「特別有性慾」。

案件編號：HCCC230/2024