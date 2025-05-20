聯盟就工業無人機提15項建議　葛珮帆：要有明確規例保障安全

為了追落後，政府近年大力發展低空經濟。身兼大灣區低空經濟聯盟創會會長的議員葛珮帆，今日(20日)就工業用無人機向政府提出15項建議。她指政府近日將向立法會提交修訂民航處小型無人機令448C和448G，預計修正案將在10月前通過，她建議政府借鑑內地及國際經驗，結合本地實際需要，通過法規完善與技術創新，把低空經濟打造成為區域經濟增長的新動力。

15項建議涵蓋無人機操控員的牌照要求、空中交通的監管、系統與數據信息安全與私隱保護、事故調查標準、無人機身份驗證及低空經濟保險等核心議題。聯盟指現時無人機分為工業用及消費用，提出的建議主要針對前者，而消費用無人機即例如航拍機、STEM學科實驗品之類，現時法規已有重量及飛行高度限制的無人機。

葛珮帆指低空經濟發展離不開清晰規則與全面保障，有關建議旨在支持政府為低空經濟建立明確規則與安全底線，讓無人機技術在物流、智慧城市等場景中真正發揮效用。她強調香港需借鑑內地及國際經驗，結合本地實際需要，通過法規完善與技術創新，把低空經濟打造成為區域經濟增長的新動力。

她指政府近日將向立法會提交修訂民航處小型無人機令448C和448G，預計修正案將在10月前通過，而修訂聚焦在3個關鍵領域，包括將小型無人機的有效載重限制從目前的25公斤放寬至150公斤；允許超視距飛行，以及賦權民航處處長在符合民航安全的前提下容許載人的「先進空中運輸系統」在特定條件下進行試飛。

對於過去曾出現太陽風暴之類的情況，導致無人機無法運作或匯演，聯盟指人類一般感受不到太陽風暴，太陽但是會影響無人機的「陀螺儀」。聯盟解釋，不同程度的太陽風暴或會對單獨飛行和群飛的無人機有影響，指可令「陀螺儀」傾斜5至10度會增加碰撞風險。