維修不久鳳陽鼓樓瓦片大規模脫落　縣政府調查

安徽省滁州市鳳陽縣名勝古蹟明中都鼓樓周一（19日）傳出疑似坍塌的消息，大量瓦片從樓頂脫落，並出現大量煙塵。安徽鳳陽縣文化和旅遊局周二（20日）通報，鼓樓樓宇頂部東側瓦片部分脫落，未造成人命傷亡，現場安全防護隔離設施事發當晚已安裝完成，鳳陽縣委、縣政府成立調查組，正推進其他有關工作。

事發周一傍晚6時半左右，有目擊者表示，她聽到有人說鼓樓瓦片掉了才注意到，現場沒看到有人因此受傷。鼓樓附近一家商戶指，鼓樓距離其店只有30至50米，瓦片脫落過程持續了一、兩分鐘，目前有關部門已在周邊拉起警戒線。另一家商戶則稱，最多的是頂層的瓦片脫落，砸到二層和樓下，鼓樓主體建築沒坍塌；又提到當日風已不大，認為瓦片脫落並非大風所致。

當局通報指，2017年以來鼓樓樓宇零星出現屋頂部分瓦片脫落、檐板損毀，去年3月維修竣工，花費逾290萬元人民幣（約315萬港元）。針對今次事件，鳳陽縣立即啟動應急處置機制，迅速疏散現場圍觀群眾，設置安全硬隔離區域，確保周邊群眾安全。鳳陽縣委、縣政府責令項目設計單位、施工單位、監理單位趕赴現場，並邀請相關專家開展調查核實。

明中都鼓樓又稱中都譙樓，為國家3A級旅遊景區，建於明洪武八年、即公元1375年，是中都城的重要附屬建築。樓宇部分毀於清咸豐三年，台基於1989年被列為安徽省重點文物保護單位，現存樓宇於1995年重建。現存鼓樓基座底部東西長34.25米，南北寬72米，高15.68米，為中國最大的鼓樓台基。