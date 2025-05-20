首階段九旅遊熱點　中環九龍城深度遊　開放舊油蔴地警署

「發展旅遊熱點工作組」今日(20日)下午會開記者會交代首階段落實項目。港府表示，現階揀選9個具吸引力、可行、短期可以推出、及具香港特色的旅遊熱點項目，涵蓋特色遊、生態遊等，透過硬軟件提升、景點維護及開放從未開放的地方，令旅客有新的體驗。9個項目分別為工業品牌旅遊、維園市集、添馬紫花風鈴木園、特色社區之中環深度遊、香港農城深度遊、紀律先鋒巡禮、開放舊油蔴地警署、四山旅遊及發展前紅磡鐵路貨運碼頭。

官員提到，特意揀選中環、九龍城兩個特色社區，以藝術元素美化改造，串連附近的特色景點、餐廳、商舖，以智慧旅遊，便利旅客深度探索、特色打卡，有助帶旺地區消費；開放舊油麻地警署有助旅客登堂入室，感受內裏的布局，置身影視名場面，令旅客的體驗更精彩。

四山旅遊則包括太平山、鳳凰山、大帽山及西貢海，是因應電影令熱度大增而提出，各具獨特自然景觀、短途及易行，而道路較寬闊、交通便利。工業品牌旅遊則集中「香港製造工業」，體現獅子山的奮鬥精神。當局又建議在添馬公園設紫花風鈴木園，色彩繽紛的觀賞景區與中環海濱產協同效應。