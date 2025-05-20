王毅與波蘭外長通話　盼各方展現政治解決烏危機意願

中共中央政治局委員、外交部長王毅周一（19日）應約與波蘭外長西科爾斯基通電話，希望波方繼續奉行一個中國政策，反對任何形式的「台獨」圖謀，並推動中歐關係取得更大進展。王毅又表示，中方期待各方進一步展現政治解決烏克蘭危機的意願，通過持續對話、最終達成一個公平、持久、有約束力的和平協議。

王毅表示，中方願同波方保持高層交往，拓展各領域務實合作，也願同波方一道維護二戰後國際秩序，維護聯合國核心地位，維護國際法和國際關係基本準則。他期待波蘭作為歐盟輪值主席國，發揮更大建設性作用，推動中歐關係取得更大進展。西科爾斯基表示，波蘭將堅持一個中國政策，致力加強各層級交往，深化各領域互利合作，共同維護二戰後國際秩序，推動波中、歐中關係不斷向前發展。

雙方亦談及烏克蘭危機，王毅指目前形勢發展證明，中方提出的「四個應該」兼顧各方關切，是推動政治解決烏危機的重要指導原則，中方始終致力勸和促談，從未放棄和平努力，包括聯合全球南方國家成立「和平之友」小組。他提到，俄烏近日重啟直接談判，儘管彼此立場分歧，但實現了邁向和平的第一步。西科爾斯基表示，期待中方繼續發揮積極作用，推動實現歐洲持久和平。