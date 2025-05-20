3死13傷車禍司機仍昏迷　揭5年7次交通違規

台灣新北市三峽區周一（19日）發生嚴重車禍，造成3死13傷，包括兒童，肇事私家車78歲余姓男司機被送到亞東醫院搶救。院方周二（20日）表示，余男經治療仍昏迷，尚未脫離險境，生命跡象也不穩定，需接受第二階段手術。據指他並非首次肇事，2020年曾開上行人道上撞傷一對母嬰，5年內已有7次交通違規。

三峽警分局周二進行車輛勘驗、驗屍等程序，並依據閉路電視畫面研判余男是因在前一個路口轉彎肇事，慌不擇路才選擇撞擊行人企圖肇事逃逸。警方在現場採證發現其車上有處方藥物，研判他有慢性疾病，在其妻同意下在醫院為她錄口供，並與警方一同返回家中採證。警方調查後未發現可疑違禁毒品或藥物，初步排除余男毒駕的可能，但仍需等待血液檢測確認。

由於余男因內臟器官破裂等原因重傷，目前仍要開刀，全案起因有待他恢復意識後才能錄口供釐清。新北市交通局副局長林麗珠表示，初步了解，余男涉及三大違規，包括在禁止進入時段進入、超速和衝紅燈。行政院長卓榮泰已指示衞福部成立緊急醫療專案，積極協調醫療資源救護傷者。