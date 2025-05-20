調查指受訪青年結緍及生育意願低　逾70%憂未來發展

本港近年出生率下降。有調查結果發現本港青年結婚和生育意願最低，有近45%受訪青年傾向不結婚；30.6%不想生育，32.9%感到「不知／難講」，逾70%憂慮個人末來發展，43%受訪者傾向不認同社會有美好前景。研究團隊認為當局須持續探討青年對婚姻及生育背後的實際考慮。

香港青年協會青年研究中心去年12月底至今年一月中，透過問卷訪問1,166名13至29歲會員，問卷涵蓋個人、家庭、教育、工作、公民及社會等範疇的觀感，並與日本、美國、德國、法國和瑞典地區的青年進行比較。

調查結果發現，本港青年選擇不結婚的機率比其他地區高，有44.9%受訪青年傾向不結婚；只有36.0%受訪香港青年傾向結婚。在生育方面，36.5%受訪者表示有意生育，30.6%不想生育，32.9%表示「不知／難講」。研究團隊認為，反映香港青年生育意願明顯遠比其他地區為低，不確定性也較高。

結果又顯示，大部分受訪香港青年傾向滿意其家庭生活（79.8%）、朋友關係（85.5%），以及校園生活（85.8%），滿意比率是所有受訪地區中最高；70.3%受訪在職香港青年對工作感滿意，比率與其他地區比較屬中等位置，高於日本和美國青年，但低於法國、瑞典和德國青年。

在自我觀感方面，調查結果顯示受訪香港青年傾向同意「我有獨特的強項」（72.2%）和「我滿意自己」（69.5%），相比其他受訪地區青年較自我肯定，但同樣有逾71.3%表示擔憂個人未來發展，比率低於日本，但高於歐美青年。

至於社會觀感，43.6%受訪者傾向不認同社會有美好前景，認同比率低於歐美青年對當地社會前景的觀感。對社會議題的看法，受訪香港青年對本地教育（34.5%）及醫療服務（31.4%）最感自豪；但認為貧富懸殊（62.5%）和青年聲音未獲聆聽（42.3%）為主要社會問題，比率與其他地區青年的看法有較大差異。

有50.9%受訪者傾向同意「為了社會變得更好，我希望參與更多社會事務」；但有66.8%受訪者傾向同意「我認為個人是沒有足夠力量去影響政府的決定」，比率較所有受訪地區青年為高。調查機構認為反映不少香港青年喜歡自己社區，願意參與社會事務，但無力感較大。

研究中心指青年的結婚和生育意願下降，長遠將影響香港人口結構，對人力、經濟、房屋等不同政策規劃有深遠影響，當局須持續探討青年對婚姻及生育背後的實際考慮，並提出相應全面的人口政策措施和願景，讓他們可以安心在香港規劃未來發展。