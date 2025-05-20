給活豬灌水打針增重　無良食品商遭停業整頓

內媒周日（18日）報道，河北省邯鄲市有工人給活豬灌水打針後，才將豬送去屠宰。邯鄲市農業綜合行政執法支隊周一（19日）通報，將嚴厲查處報道反映的違法行為，堅決守牢食品安全底線。至於涉嫌售賣上述豬肉的食品公司目前已停業整頓，涉案豬肉被封存。

日前有報道稱，在邯鄲吳村某生豬轉運站內，有工人用水喉向活豬口中灌水，之後還給灌水的活豬注射「封閉針」。封閉針的藥物主要是讓豬快速吸收水分，同時減少排尿，以達至增重效果。約1小時後，經處理的生豬被送往屠宰場，再連夜跨省送往位於焦作市的河南省億騰食品有限公司。河南溫縣農業農村局周一通報，傳出上月22日晚河北部分未檢疫生豬流入河南省億騰食品有限公司，翌日該局立即調查，對該批次18隻生豬進行產地檢疫補檢和屠宰檢疫，結果合格。針對該公司存在未按規定進行生豬進廠查驗登記等問題，該局立案查處。據報，該公司去年12月因屠宰應檢疫而未檢疫的生豬，被罰款26.9萬元（人民幣，下同，約29.5萬港元），2名承運人分別被罰5,500元（約6,000港元）。

邯鄲市農業綜合行政執法支隊則指出，媒體報道有關該市生豬收購販運的相關情況後，市、縣立即成立由農業農村、公安等執法部門組成的聯合調查組，對冀南新區太平村、大馬莊村和成安縣吳村涉生豬未檢疫、注水問題開展調查。