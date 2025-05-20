前列腺癌患者恐同時患心血管疾病　醫生籲小心藥物相互作用

前列腺癌是本港男性第3常見的癌症，亦是男性癌症「第4號殺手」，其風險不容忽視。根據醫院管理局的數據，2022年有2,758宗前列腺癌新症個案，而近年的前列腺癌發病率更有明顯上升趨勢。有醫生指出，2012年到2022年的十年間，前列腺癌新症個案數量累積增加了69.1%，當中逾半患者確診時已為晚期。根據數據，本港前列腺癌患者年齡普遍較大，患有心血管病及高血壓等病的風險亦較高。由於其中一種前列腺癌治療方案「賀爾蒙治療」有機會導致病人患上心血管疾病的風險上升，醫生就提醒患者留意不同治療方案的相互影響，亦應保持良好生活習慣，提防心血管病。

醫管局數據顯示，2022年前列腺癌新症個案年齡中位數為71歲。臨床腫瘤科專科醫生張文龍指出，雖然前列腺癌的確切病因尚未明確，但年齡一旦超過50歲、有家族病史及肥胖等風險因素，亦可能增加罹患此病的機率。他續指，此病早期症狀並不明顯，隨着腫瘤增大，患者或會出現排尿困難、夜尿頻繁等，與良性前列腺增生症狀相似，惟後者並不會增加患癌風險。隨着前列腺癌病情發現，癌細胞可能會轉移，而患者亦會出現背痛、骨盆疼痛、勃起功能障礙、血尿以及不明原因的體重下降等更明顯症狀。

目前前列腺癌有各種治療方法，其中就包括「賀爾蒙治療」。張文龍指，賀爾蒙治療又稱「雄激素剝奪治療」(Androgen Deprivation Therapy、ADT)，是治療晚期前列腺癌的關鍵方法，旨在減少或抑制雄激素，從而抑制癌細胞生長。然而，賀爾蒙治療在抑制癌細胞的同時，亦可能對患者的代謝及心血管功能產生潛在不良影響，繼而增加心血管疾病的風險。

由於普遍前列腺癌患者年齡較大，不少患者或同時面對心血管問題。心臟科專科醫生梁永雄指出，根據2023年統計，心臟病和腦血管病在香港男性死亡的主因中，分別排第3和第4。同時，有調查預測，65至74歲男性於未來10年內罹患心血管疾病的風險高達75.8%。他續指，前列腺癌患者的心血管疾病風險涉及不同因素，包括高齡、癌症及其治療可能引發的炎症反應，以及賀爾蒙治療。因此，制訂治療方案時，必須採取謹慎且全面的方法，包括小心選擇賀爾蒙治療，以及小心藥物間的相互作用(DDI)，尤其是心血管疾病藥物。

在初步評估階段，若患者僅有1個或沒有心血管疾病風險因素，且沒有相關病史，建議在開始接賀爾蒙治療後每年進行一次心臟代謝檢查；若有兩項或以上風險因素，或曾有心血管疾病史，則應更頻繁地進行心臟代謝檢查，例如每3至6個月一次。

兩位醫生亦建議前列腺癌患者戒煙、透過健康飲食及恒常運動，控制體重、維持血壓、血糖和膽固醇水平，以保持心血管健康。而照顧者亦可以準備藥物清單、理解用藥選擇，以預防藥物相互作用。他們又提醒，不同治療方案各有成效、副作用及風險，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。