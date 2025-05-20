美前駐華大使率大學生　拜訪中聯部及外交部

內媒周二（20日）報道，中共中央對外聯絡部部長劉建超、外交部副部長馬朝旭周一（19日）在北京，分別會見由美國前駐華大使、前民主黨聯邦參議員鮑卡斯（Max Baucus）率領的美國蒙大拿大學鮑卡斯研究院學生代表團。

劉建超歡迎鮑卡斯研究院學生代表團到訪中聯部，讚賞鮑卡斯致力推動中美關係發展、促進中美青年交流。劉建超表示，中美關係健康穩定發展，符合兩國共同利益和國際社會普遍期待，中方對美政策保持穩定性和連續性，始終堅持相互尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理兩國關係。他希望雙方青年保持信心與決心，以長遠眼光看待中美關係，為兩國關係未來發展貢獻力量。

鮑卡斯表示，美中兩國的未來屬於青年，美中關係的未來也掌握在青年手中，美中關係對雙方乃至全世界都至關重要，通力合作、攜手向前是雙方唯一選擇。他們對美中關係的未來抱有信心，鮑卡斯研究院願為增進兩國交流合作努力。馬朝旭亦與訪華團就中美關係及共同關心的問題交換意見，並與美國大學生交流。

另外，中國外交部網站「組織機構」一欄更新資料顯示，錢進已任外交部新聞司副司長。他擁有豐富的外交工作經驗，此前曾任中國駐紐約總領館副總領事、發言人等職。目前，外交部新聞司司長為毛寧，其餘副司長還有蔣小燕、林劍、郭嘉昆。