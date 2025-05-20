就職被問會否禁學生悼念六四　中大校長盧煜明稱要以守法角度睇

中文大學今日（20日）舉行第九任校長盧煜明的就職典禮，他在會後見記者時被問到六四將近，中大會否禁止學生參與任何悼念活動，盧煜明回應時未有正面回應，僅表示在校園內的學生活動要「以守法角度嚟睇」。另外，盧煜明亦指學生會是正常學生在大學學習的一個過程，會盡力幫助學生會成立，但亦強調「合法係好重要」，校方會在適當時給予建議。

他又表示人才是大學其中一個最重要的資源，一定會盡全力在全世界吸納人才，而美國總統特朗普削減當地學府的資助，以及在現今地緣政治局勢下，盧煜明認為是一個機會去吸納更多外國學者，將會與團隊研究如何令中文大學成為他們的首選。對於本地與內地教職員比例，盧煜明認為國際化不僅取決於出生地，更重視教育及研究經歷，許多內地出生的老師也有西方教育背景，有助於提升大學的國際視野，他更以自身為例，在香港土生土長，到英國求學後，亦將所學帶回香港。

盧煜明在致詞時則指，他上任後的其中一個首要任務是為大學制訂新的五年策略計劃，作為大學2026年至2030年發展的路線圖，中大將透過發展中大第一所研究生院等方式，進一步提升學生的教育體驗。另外亦會透過招聘來自世界各地的優秀學生和教職員，及參與國際大學聯盟加強大學的國際化。盧又提及過去數十年中大的校友網路逾30萬人，中大將繼續與校友建立更緊密的聯繫。

盧煜明又指出，他在中大工作28年，形容中大是「第二個家」，而中大作為知識樞紐和人才搖籃，較以往更需要對準目標，靈活應對風浪，他將竭盡所能，帶領中大奮力前進，再創高峰。他又寄語年輕人代要以積極正向的態度，勇敢追夢、堅定實踐理想。