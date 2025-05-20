乙肝隨時變肝癌　10個染病9個不自知　免費篩查活動至5.29

香港約有41至54萬人染上乙型肝炎，由於1988年前出生的市民並未接種乙肝疫苗，令此病變成「無聲殺手」。有專家指出，每10個肝炎患者中，有9個不知自己染病。此病與肝癌息息相關，單單2019年就有1,530人死於肝癌，其中大多數個案與乙型肝炎有關。有政黨就聯同香港肝壽基金及民間健康組織「銀騎士」，於港島東合辦4場乙型肝炎篩查暨講座，冀加強市民對乙肝的了解。篩查活動將於今日（20日）至下周四（29日），分別於灣仔、北角、筲箕灣愛東邨、柴灣漁灣邨舉行，每日名額120個。

香港大學臨床醫學學院內科學系臨床教授司徒偉基指出，每10位乙肝感染者中，有9位不自知，故及早識別患者至關重要。他表示，乙肝患者患上肝癌的風險會大幅上升，而肝癌的死亡率更在東亞地區排行第二。不過，若能及早發現，經手術切除後腫瘤後，患者的五年存活率可大大提高。

他續指，由於本港自1988年起已推行乙肝疫苗接種計劃，可助37歲或以下人士有效預防大部分感染，故1988年前出生、38歲或以上的市民，就應該積極參與篩查。而40歲以上的亞裔男性、50歲以上女性，亦應每半年進行一次肝臟超聲波檢查及抽血檢查。

議員梁熙表示，今次活動於港島東4個地點舉行，希望可方便街坊參與。而該政黨亦期望政府能於基層醫療政策中，加入乙肝篩查，真正做到「預防勝於治療」。