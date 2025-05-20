「領航星號」下月起重返香港　提供公海遊及亞洲航線

麗星郵輪「領航星號」將於今年6月至11月再次選擇香港為母港，提供2至5晚亞洲航線，前往日本沖繩、台灣高雄等地，亦於每周五推出2晚周末公海遊。旅發局今日(20日)表示，將繼續聯同業界與郵輪公司緊密合作，吸引更多旅客訪港，鞏固香港作為亞洲郵輪樞紐的地位。

「領航星號」在今個夏季及秋季以尖沙咀海運碼頭為母港，自6月27日起開航，航季延長至11月14日完結，涵蓋夏季至秋季的旅遊旺季。麗星郵輪指，這個母港部署在夏日旅遊旺季為不僅香港旅客提供更豐富的假期選擇，同時亦提升及推動「飛航+鐵路」市場的吸引力，讓國際旅客可以便捷地在登船前及離船後搭配香港自由行，打造雙重旅遊體驗。

旅發局總幹事程鼎一稱，非常高興麗星郵輪重返香港，並歡迎旗下郵輪展開香港母港航程，旅發局將繼續聯同業界，與麗星郵輪及其他郵輪夥伴緊密合作，吸引更多旅客訪港，鞏固香港作為亞洲郵輪樞紐的地位。香港旅遊業議會主席譚光舜指，有郵輪公司選擇以香港為母港，顯示本港郵輪旅遊業有「相當競爭力」，業界正積極推出更多產品，旨在吸引世界遊客訪港。

麗星夢銷售助理副總裁薜泳荃指，「領航星號」在今年6月27日前是以新加坡為母港，港府有與集團溝通母港事宜，故在規劃航線時作出今次改動。一般來說，郵輪選擇母港時，本地客會佔50%至60%，故預期6月27日後「領航星號」的客源料有50%至60%為香港客戶，預計另有20%客戶來自大灣區，其餘為為其他區客戶。