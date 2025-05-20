婚姻登記全國通辦後首遇520　各地新人湧愛情聖地領證

內地新修訂的《婚姻登記條例》本月10日起實施「全國通辦」，婚姻登記地域限制取消，不需要戶口本，周二（20日）迎來首個「520」好意頭日子，婚姻登記名額被一搶而空。全國各地不少新人湧到「愛情聖地」新疆賽里木湖登記結婚，有人披着被子排隊等待，甚至有人凌晨出發。

多地採取措施保障新人領證，其中上海各婚姻登記機關頂格配置線上預約額度，如線上預約不到，可直接到現場辦理。凡在工作時段內來的新人，只要願意等候，婚姻登記機關都會安排盡快辦理。四川多地表示，會做好延時服務準備。廣州各區婚姻登記機關也將動態調整預約號源，全力保障市民婚姻登記需求。當局呼籲大家理性看待，錯峰預約，強調「只要感情好，天天都是好日子」。

專程到賽里木湖登記處排隊的韓女士表示，登記處有數十對新人排隊，綿延數十米，因天氣寒冷，很多人不得不披被子保暖，只為能早點登記。她表示，自己是新疆博樂本地人，與朋友共3對新人約好來領證，6人分3輛車凌晨1時多從博樂出發驅車前往賽里木湖，期間要在車上休息，下車時看到登記處門口已有數對新人，之後愈來愈多，由各地駕車而來。