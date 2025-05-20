陝西政協前主席受賄2.61億人民幣判死緩　曾辦孫小果案

廣西壯族自治區南寧市中級人民法院周一（19日）一審，公開宣判全國政協人口資源環境委員會前副主任，陝西省政協前黨組書記、主席韓勇受賄案，以受賄罪判其死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。中央掃黑除惡第20督導組2019年進駐督導雲南省期間，曾辦理轟動一時的孫小果等一批涉黑涉惡犯罪團夥，韓勇時任該督導組組長。

法院經審理查明，1993年至2023年，韓勇利用擔任吉林省松原市人民檢察院黨組書記、檢察長，吉林省人民檢察院黨組成員、副檢察長，吉林省紀委副書記，新疆維吾爾自治區黨委常委、組織部部長、副書記，陝西省政協黨組書記、主席等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、幹部任用等事項上牟取利益，直接或通過他人非法收受財物共計折合2.61億多元人民幣（約2.86億港元）。

法院認為，韓勇受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑑於他歸案後提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現，如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息絕大部分已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對他判處死刑可不立即執行。