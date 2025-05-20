內地發高溫等3預警　應對氣象乾旱專用機首交付

內地中央氣象台周二（20日）繼續發布高溫黃色預警、暴雨藍色預警、大霧黃色預警，其中河北南部、山東中北部、河南北部局部地區可達40℃以上，廣東北部等地則有大到暴雨。人工影響天氣專用型「雙尾蠍A」無人機系統周日（18日）在四川自貢完成首次批量交付；而綜合預警平台「國家應急廣播預警」小程序則於周二上線。

據預測，海南島、台灣島等地周二有35至36℃高溫天氣，陝西、山西、河北、山東、河南、安徽、湖北、重慶等地部分地區最高氣溫37至39℃，甚至更高。廣東、廣西、吉林等地，同日有能見度不足1公里的大霧。安徽、江西、浙江、福建、廣東、廣西、湖南、貴州等地部分地區周二至周三（21日）料有大到暴雨，其中江西北部或有100至120毫米大暴雨，上述部分地區伴有短時強降水、局地有雷暴大風等強對流天氣。

另外，周日交付的「雙尾蠍A」人工影響天氣專用機型，配置三台發動機、三台發電機，最大起飛重量達3.6噸，最大航程達8,000公里，最大航時達40小時。該機型一次最大可掛載24根含碘化銀燄條、200發燄彈等催化作業設備。該機型近一年來，已按指令在9個省級行政區成功進行人工影響天氣作業。