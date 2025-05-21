情困兼財困 　失蹤男子淺水灣車內燒炭亡

淺水灣有人車內燒炭亡。昨晚(20日)10時許，有警員巡經南灣道公廁旁一咪錶車位時，發現一名男子倒臥在一輛私家車內，昏迷不醒，遂通知消防到場協助。救援人員接報打開車門將事主救出，發現車內有一盆燒過的炭，經檢驗後證實事主已不治。警員在車內檢獲一個手提包，內有事主的個人財物，但未有發現遺書。

消息指，事主昨日向妻子聲稱返回內地，但其妻發現他的回鄉證仍放在家中，遂致電對方，但未能聯絡上，因察覺丈夫近日不尋常，恐其自尋短見，故前往北角執法部門報案。據了解，事主近日受金錢及感情問題困擾，不排除因此尋短。

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