中方敦促美國　停止將新冠病毒溯源問題政治化

針對美國在第78屆世衞大會上就溯源等問題發表不實言論，中國常駐日內瓦代表團發言人周二（20日）表示，美國這樣一個宣布退出世衞組織的國家，無端攻擊對世衞加大投入的國家，讓人大跌眼鏡，批評美方喪失了基本是非觀，而中國對世衞只有無私支持，沒有所謂不當影響。

發言人表示，新冠疫情爆發後，中方第一時間向國際社會分享疫情訊息和病毒基本序列，向世衞以及包括美國在內的153個國家提供物資和資金支持，彰顯了中國維護全人類共同利益和福祉的擔當。發言人指出，中方支持世衞組織科學溯源，多次邀請世衞專家組赴華開展溯源研究，並得出「武漢實驗室洩漏極不可能」的科學結論，體現了中方在溯源問題上公開、透明的態度。

發言人指出，個別國家自身抗疫不力，卻對外栽贓抹黑，妄圖內病外治，這種將疫情問題政治化的圖謀是醜陋的，也是不可能得逞的，美國應該主動同世衞組織分享早期病例數據，公開德特里克堡及在世界各地設立的生物實驗室情況，中方敦促美方停止在溯源等問題上搞政治操弄，停止對國際組織脅迫施壓。

另外，中方代表、國務院副總理劉國中在世衞大會宣布，中國未來5年將向世衞提供5億美元（約39億港元）撥款，指世界正受單邊主義及強權政治影響，對全球衞生安全帶來重大挑戰，多邊主義是解決困難的必走之路。暫時未知中方這筆錢是另外撥出，抑或包含在準備增加邀交的世衞會費。