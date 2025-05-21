參觀廠房賣點特別　或帶動工業旅遊熱

在9項旅遊新項目中，發展旅遊熱點工作組特別提出發展「香港工業品牌旅遊」，通過旅遊業界組團到訪益力多、李錦記等「香港製造」廠房，料今年第3季起推出。學者認為相關行程吸引，指不少港人外遊亦會參觀工廠，又建議提供特色手作活動，進一步推升體驗。

旅遊事務專員張馮泳萍披露，局方已與李錦記、奇華、八珍醬園和益力多商討開放旅遊詳情。旅客屆時除了能看到產品製作、了解品牌歷史，亦能買到特色產品。為了不影響產品製作及廠房容納人數限制，當局傾向以旅行團模式拓展工業旅遊，相信會先開拓研學團市場。

八珍醬園向本報指，旅客透過參觀工廠和了解生產過程，了解「香港製造」令傳統味道得以原汁原味地承傳，以及為何堅持以傳統方法發酵釀造醬醋，而非一般工業化生產，相信參加者好玩之餘還能滿足對知識的好奇心。醬園說具體計劃、模式仍在商議中。

香港大學經管學院講師阮穎嫻表示，工業旅遊為眾熱點中最具吸引力，提到過去外遊都會到訪酒廠，而不少中小學過去都會辦團參觀廠房，相信品牌會樂意參與。經濟學者李兆波亦說工業體驗較特別，旅客能夠在過程有不同的體會，及後便樂意消費，建議品牌設活動，令旅客能製作自己名字的醬油或獨一無二味道的飲品。