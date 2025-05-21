非法獵殺745隻藏羚羊　男子獲刑14年

內地裁判文書網周一（19日）揭露一宗發生於多年前的大規模獵殺野生動物案，案中主犯被青海省格爾木市法院判處有期徒刑14年。

案情指，1999年11月16日晚，案中主犯夥同10人（其中5人已判決、4人在逃、1人已被起訴）分別駕駛3車，攜帶2支小口徑步槍及子彈1.3萬多發，從格爾木市出發至新疆雲霧嶺山區，使用槍枝獵殺國家一級重點保護野生動物藏羚羊745隻，於12月25日將藏羚羊皮運回格爾木市。同年12月26日晚，格爾木市林業站查獲藏上述羚羊皮706張，小口徑步槍2支，子彈189發。案發後，主犯使用別名「海某」潛逃，直至2024年12月31日被格爾木市公安局逮捕。公訴機關認為，應當以危害珍貴、瀕危野生動物罪追究主犯刑事責任。

格爾木市法院認為，主犯在共同犯罪中起主要作用，其歸案後如實供述自己的罪行，自願認罪認罰，並主動預交罰金，可酌情減輕處罰。今年4月28日，格爾木市法院對該案件宣判，主犯犯危害珍貴、瀕危野生動物罪，被判處上述刑期，並罰款5萬元人民幣（約5.48萬港元）。