特朗普斥1750億美元打造金穹導彈防禦系統　華嚴重關切

美國總統特朗普周二（20日）在白宮宣布，已選定「金穹」導彈防禦系統的設計方案，預計耗資1,750億美元（約1.36萬億港元），以應對中俄威脅，又指加拿大亦希望參與這項計劃。中國外交部發言人毛寧周三（21日）回應批評，美國金穹導彈防禦系統充滿進攻色彩，將加劇太空戰場化和軍備競賽風險，中方嚴重關切。

特朗普表示，金穹導彈防禦系統能保衞美國，預料可以在2029年他任期結束前全面投入使用，可以攔截從地球另一端、甚至從太空發射的導彈。他已委派太空軍太空作戰部副部長蓋特萊恩，擔任項目經理監督計劃。

金穹系統受到以色列的鐵穹防禦系統啟發，將由數百枚衞星及導彈探測及追蹤設備組成，預計具備陸基及空基能力，能夠在潛在攻擊的4個階段，包括導彈發射前、飛行初期、飛行途中，以及墜下擊中目標前，進行探測及攔截。特朗普政府已要求國會為計劃撥出250億美元（約1,950億港元）初始資金，但國會預算辦公室早前估算，單計空基零件，未來20年就要耗資高達5,420億美元（約4.2萬億港元）。

特朗普又提到，加拿大已提出參與金穹計劃，對方將需要付出合理份額，美國將與加拿大合作制訂價格。加拿大聯邦政府確認，正就金穹計劃與美國談判，作為總理卡尼與特朗普政府進行整體貿易和安全談判的一部分。

毛寧周三回應指，所謂的金穹導彈防禦系統，是全球性、多層次、多領域導彈防禦系統，該計劃公然提出大幅增加外空作戰手段，包括研發部署、軌道攔截系統，具有濃厚的進攻性色彩，違反《外空條約》倡導的和平利用原則，將加劇外空戰場化和軍備競賽風險，動搖國際安全與軍控體系。她又稱，美國奉行本國優先，執迷於謀求自身絕對安全，違反各國安全不受減損的原則，損害全球戰略平衡與穩定。中方對此嚴重關切，敦促美方盡早放棄發展和部署全球反導系統，以實際行動增進大國戰略互信，維護全球戰略穩定。