陝西倡全省節約用水　助當地經濟發展

陝西省位處西北內陸，水資源匱乏且時空分布不均衡，成為制約當地經濟社會發展的重要因素。陝西省水利廳及省節約用水辦公室周日（18日）向全省發布節水倡議書。

倡議書指出，農業佔全省總用水量約一半。農業、水利部門應引導農戶及生產主體，依據當地水資源條件，減少高耗水作物種植，發展節水型設施農業和旱作農業，推廣耐旱品種；推廣「水肥一體化」模式。工業節水方面，水資源超載地區要加快淘汰高耗水落後產能，新建工業項目避免在缺水地區盲目進行高耗水項目。工業企業要加大節水技術改造力度，推廣冷凝水回收、循環用水等工藝，提高水的重復利用率。

城市節水方面，市政部門要擴大再生水在綠化、道路清掃、生態補水等領域的應用。每個家庭要養成「一水多用」的習慣，黨政機關和企事業單位要做節水行動的引領者和示範者。青少年要自覺養成科學用水、循環用水的習慣；主動學習節水知識，積極向家人、朋友和社區宣傳節水意義，帶動更多人參與節水行動。同時，教育部門要在中小學、高校開展「節水進校園」活動，鼓勵師生積極參與節水護水知識宣教活動。