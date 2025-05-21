紅十字會將提高女性捐血者血紅素要求　料每日僅多十數人被暫緩捐血

香港紅十字會輸血服務中心表示，已沿用30至40年的女性捐血者血紅素檢測的要求，將於下周二(5月27日)起修訂，標準值最低由11.5度提升至12度，至於上限則維持在16.5度，而男性捐血者的要求則不變。

輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，中心參考不同數據，今次修訂是平衡香港的血液需求及捐血者血紅素水平數據後作出，因為血紅素未達標被暫緩捐血的人數近年大幅減少，由10年前每年近4萬人，至去年不多於1萬人，相信是因為不少人改善飲食習慣、補充鐵質，本港女性對鐵質補充提升了不少，因此是適當時機提出修訂，達至貼近國際標準的水平。捐血目標是維持有足夠血液給病人使用，所以設定相關標準，今次修訂要求後，預計每日會多十數人因血紅素不足而需被暫緩捐血，影響不算太大。

輸血服務中心血液收集及招募部門主管江舜賢表示，港人生活忙碌，經常食無定時、吃得太快，亦常以咖啡或奶茶「送飯」，又較少吃蔬果，均會影響鐵質吸收。他建議轉飲檸檬水，多吃含豐富維他命C的蔬果，以攝取更多鐵質。

另外，輸血服務中心聯同醫管局亦推出《鐵人食單2.0》補鐵食譜，以短片和相片，圖文並茂講解高鐵質菜式的準備工序和製作過程。九龍中醫院聯網營養部聯網經理鄭家燕表示，市民需要補充鐵質，除了可以進食牛肉等，亦可留意很多貝殼及海產類有很高鐵質，在相關餐單中會提供一些貝殼類的食品，同時有一些餐單適合健美人士食用。