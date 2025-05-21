廣東茂名現龍捲風廠房受損　廣西隆林縣山洪4死

廣東省茂名市日前因暴雨引發山泥傾瀉，造成多人死亡、橋樑被洪山沖毀。茂名信宜市職業技術學校附近周二（20日）上午疑現龍捲風，初步核實有家具廠受損。中央氣象台周三（21日）預計，未來三天南方將有較強降雨過程並伴有強對流。廣東氣象服務中心則表示，「龍舟水」期間該省料有5次區域性暴雨過程。而廣西隆林縣早前因暴雨引發山洪災害，救援人員周二找到最後一名失蹤者，已無生命體徵，共造成4人死亡。

有拍到龍捲風出現情況的網民表示，最初看見幾個小龍捲風，後來出現一個大的，當中更夾雜着火光，疑是電纜被刮斷所致。茂名市氣象服務中心周二發布消息稱，經信宜市氣象局工作人員現場確認，信宜市玉都街道禮圩社區一帶當日早上7時半至8時之間出現龍捲風。龍舟水期間，全省總雨量料較歷史同期的321.1毫米偏多兩成左右，但較去年的417.7毫米偏少。本月下旬至下月中旬，廣東料有5次區域性暴雨過程，可能伴隨冰雹、雷雨大風和短時強降雨等強對流天氣，降雨集中期發生暴雨洪澇災害可能性較大。

北方大範圍高溫持續，周二高溫區的地面溫度普遍超過50℃，其中山西永濟71.1℃、平遙70.3℃，寧夏同心站70.1℃。永濟午後地面溫度一度達到71.5℃，刷新當地5月地溫紀錄。專家表示，此次高溫持續時間不會太長，在冷空氣和降溫的共同影響下，周四至周五（22至23日）北方大部分氣溫將持續下降，部分地區累計降幅可達15℃以上。中央氣象台預計，陝西、山西、河南、湖北局部地區周三日間可達40℃以上；周三至周四西北、華北、黃淮將先後出現一次小到中雨過程。