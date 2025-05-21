業主舉報違建遇襲　住建部門暫停項目

海南省陵水黎族自治縣早前有小區業主持續舉報小區存在違建，今年兩度遇襲受傷。今年中央第八巡視組進駐海南後，該業主向巡視組反映其舉報違建後遭有預謀報復毆打一事。陵水縣住建局日前對被舉報項目發布風險提示。

內媒今年4月報道，陵水縣英州鎮清鳳海棠長灘小區業主蔣正義（化名）因持續舉報長灘小區、長灘別院存在違建，在今年2月8日至3月11日約一個月時間裏，兩次遭人蒙面襲擊毆打並受傷。蔣正義稱，從2021年12月至今，陵水縣個別官員及相關部門涉嫌虛假整改長灘小區50至53幢違建別墅。他和其他舉報人調查發現，除上述別墅外，長灘別院的別墅也涉嫌違建。他們向海南省紀委實名舉報後，舉報信被轉交到海南省自然資源和規劃廳調查。今年3月底，多部門組成工作組答覆蔣正義稱，經調查，長灘別院目前的房屋存在與報建不一致的情況，屬違建。綜合執法部門將逐戶進行檢查登記，查清哪些房屋存在與報建不一致的地方。

陵水縣住建局4月25日晚通過陵水縣政務服務中心官方微信公眾號發布購房風險提示稱，因清鳳海棠長灘、海棠長灘別院項目涉嫌存在違法建設行為，為配合部門查處並防止違法建設行為持續擴大，該局已暫停兩項目網簽系統（接受房屋交易備案並公開交易資料）。