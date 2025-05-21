政府再開刀 學校營辦開支擬不按通脹上調 總額再削10%

政府繼在今年9月新學年起取消2,500港元學生津貼後，再向學校「開刀」。有報道引述消息指當局擬在學校營辦開支所有分項津貼不會按通脹上調，總額更將下調10%，在有特殊教育需要非華語學生支援津貼、全方位學習津貼及姊妹學校津貼亦有微調。

學校營辦開支（即津貼學校的「擴大的營辦開支整筆津貼EOEBG」)包括聘任編制外員工津貼、校本教育心理服務津貼、空調設備津貼、培訓津貼及英文科經常津貼等。

有報道引述消息指教育局昨（20日）與辦學團體代表及各學校議會會面透露有關建議，指每項津貼分項劃一不會按綜合消費物價指數（CCPI）調整，即今年錄得通脹，也不會如以往上調；再者，營辦開支總津貼額更會下調10%，但支付教職員薪金津貼則保持不變，此項政策將令學校得到的總津貼減2%。

據稱，教育局在會上指已成立專責小組，未來或以整筆撥款的形式發放，讓學校按其需要和優次緩急使用，又建議學校根據校本情況及實際需要，靈活運用津貼，有需要時運用其盈餘應付不同開支。

該報道又引述消息指「有特殊教育需要非華語學生支援津貼」的發放亦將改動，原定取錄1至9名有特殊教育需要的非華語學生，便可獲派106,769港元津貼額，微調後下學年轉為需取錄6至9名非華語學生才可獲派該筆津貼。該津貼計劃其他級別要求取錄人數及津貼額則沒變，取錄10至25人可獲取213,538港元，26人或以上則得320,307港元。

在全方位學習津貼及姊妹學校津貼亦有微調，報道引述消息指當局將以本學年的總津貼額為上限。全方位學習津貼現時由160,154港元校本津貼和每班44,844港元的班本津貼兩部分組成，下學年起將改為按學生人數計算，每名合資格的中學生的津貼額為1,500港元；姊妹學校津貼則由本學年的165,439港元下調至165,000港元。教育局指每間學校最少可就上述兩項津貼獲取30萬港元撥款。

教育局回應傳媒查詢指當局經常就不同範疇的教育政策及相關事宜與各持份者會面，進行溝通和磋商，以期制訂的政策及措施能切合實際需要。