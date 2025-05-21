港旅業趕製9個旅遊熱點　政府指照顧新常態下旅客喜好

政府昨日(20日)公布9個旅遊新熱點，藉「老香港」情懷、及美在街角處等元素吸客。政府今日表示，項目主要考慮是否可吸引旅客、可行性、操作性、時間性、成本效益等，照顧新常態下旅客喜好，注重地道文化、港味、生態遊、深度遊及美食等。近年「特種兵」旅遊模式興起，他們消費較低，因此本港要豐富旅遊產品迎合需要。

政府稱，9個項目有全新，亦有重新打造，添馬公園紫花風鈴木園，可配合維港景色讓旅客觀賞；「四山」旅遊路線，可串連附近飲食及消費的地方；舊油共地警署可讓旅客參觀內部，包括報案室、羈留室、回憶牆等，亦可透過科技選擇警察制服拍照；維園可以辦藝墟，包括為旅客繪畫，有如法國白教堂。

政府續稱，「四山」會做優化山徑工程包括增設路標、指示牌、地圖等資訊，又會種主題植物及增休息設施，若需求大，會按實際情況處理交通問題。可在山徑起步點及其他渠道做宣傳，避免山徑損耗及垃圾問題。政府又提到屬全球最長的中環半山自動扶手電梯，在使用多年已有破損，將會進行美化。將利用科技提供二維碼，向旅客提供扶手電梯附近一帶橫街食肆及小店等資訊。

另外，旅遊界立法會議員姚柏良表示，9個項目是第一步，期望推動處處是景點，打破傳統模式及思維，除了舊城中環外，很多歷史古迹可提升及推廣，例如九龍城可配合深度遊，九龍城寨主題有不少旅客感興趣，為讓旅客有更好體驗及感受，旅遊項目可以由地點變成路線。