帳委會關注屯赤連接路超支　政府：檢討工程資源運用機制

去年11月發表的審計報告揭多個部門在「屯門至赤鱲角連接路」項目出現失誤，導致工程延遲兩年完成及超支10億港元。立法會政府帳目委員會早前亦對相關工程造價及超支表示關注，促請政府工務部門在推展工程項目時，嚴格遵循工程項目原有的資源配置。

政府今日(21日)在立法會大會回覆表示，政府接納帳委會的建議，發展局會繼續檢視顧問的表現評核制度，適時引入優化措施，以促使顧問提升服務表現。當局亦促請政府工務部門，在推展工程項目時，需要遵從工程項目中原定的資源配置，發展局和財經事務及庫務局正檢討現行工程項目的資源運用機制，包括有關應急費用和價格調整撥備，並計劃加強現有監管機制，定期向立法會匯報工程項目，使用價格調整撥備的情況，以進一步確保資源得以妥善使用。政府有信心工程項目的實際總開支，會維持在核准工程預算總額大約467億元之內。

屯門至赤鱲角連接路雖於2020年12月全面通車，但審計報告揭露上述工程及相關項目由興建到管理錯漏不少，路政署、運輸署等多個部門最少涉及延誤工期、合約錯誤、管理失當等4宗罪，致港珠澳大橋香港口岸填海工程進度滯後，多種甩漏導致相關工程合約最少被延誤超過兩年，產生的延期費用再添逾10億港元，大量公帑疑被枉花。

對於帳委會關注納米及先進材料研發院受政府基金資助，但在2019至2024年期間有多項業績表現未能達標。政府指在創新及科技基金資助的研發項目方面，當局已落實一系列管控措施，包括審批研發院的申請時，評估項目計劃書的各項開支預算是否合理等，並會繼續按審慎理財原則，管控研發中心的營運開支，確保投放在推動創新科技的公帑用得其所。