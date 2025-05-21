當局月底增渠道輸入8特定工種專才　料放寬年齡上限至40歲

本港勞動人口供應不足，政府透過輸入內地人才等計劃填補空缺。據悉，當局擬最快本月底推出新措施，增設渠道吸引具經驗的指定技術工種專才來港，新措施涵蓋8個工種，而且申請人年齡限制亦放寬至40歲以下，料3年設1萬個配額，並會視乎情况適時檢討。

按勞工及福利局去年公布的「2023年人力推算」報告，本港預計到2028年，本地勞動人口預計微升至約356萬，不過人力供應將不敷填補空缺，人力缺口將擴大至18萬人。有傳媒引述多個消息指，當局會推出新的輸入勞工措施，涵蓋8個工種，包括電工、升降機技工、海員等。值得留意的是，該些專才的年齡上限，有指亦由上限35歲，放寬至40歲以下。

而勞福局去年提交立法會的文件顯示，截至2024年6月底，各項輸入人才計劃共收到逾32萬宗申請，其中近20萬宗獲批。同期，經各項人才入境計劃抵港的人才超過13萬人。勞福局亦正就高才通計劃及其他經優化的人才入境安排而展開檢討，確保相關措施具競爭力，有效應對香港的人力需要。