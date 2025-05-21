大陸圍台軍演期間通風報信　台海巡高官遭羈押

屬台灣海巡署第一線的金馬澎分署前勤指中心主任莊宗輝涉當共諜，違反安全法及洩漏國防以外秘密罪，將台方海域情報等機密洩漏給大陸，近日遭檢調拘提後裁定羈押禁見。台媒周二（20日）報道，莊宗輝是金門人，從金門海巡隊基層做起，因長期承辦兩岸共同執法業務，與對岸有長期接觸，最終遭到吸收。

據報道，東窗事發主要是自從大陸去年進行「聯合利劍－2024A」圍台軍演後，公務船及海警船也加入戰備警巡行列，不斷侵擾金馬海域，並多次進入台灣禁限制水域。陸方公務船進入時機恰巧都避開台方海巡的偵巡區域與勤務，台安全單位懷疑有內應，因此展開布線清查，才發現事件。知情人士透露，莊宗輝所為就像在警方臨檢前通風報信，讓對岸掌握台方勤務空檔進行侵擾，另還涉及外洩應變計劃。

台海巡署內部主動察覺莊宗輝行為有異，經一段時間內控調查後，報請金門地檢署指揮偵辦。檢方上周三（14日）見時機成熟，發動搜索並將他帶回偵訊，訊後認定其犯罪嫌疑重大，且有串證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。他遭羈押當日即被調離現職並解除主管職務，翌日記兩個大過免職，相關人士也被追究考監責任。