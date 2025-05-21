小額錢債審裁處5年接案逾5.5萬宗　索逾5萬元案件跌32%

不少市民入稟小額錢債審裁處追討欠款。政府指自2018年12月3日起，審裁處的司法管轄權限由5萬港元提高至7.5萬港元。根據統計數字，審裁處在2019至2024年接獲的案件由55,879宗增加了2.8%至57,454宗，但涉及索償金額超過5萬港元的案件卻由14,315宗(佔總數26%)大幅減少了32%至9,764宗(佔總數17%)。

政府回覆議員陳健波的書面質詢，除提交上述數據外，又指過去3年審裁處的案件中，80%涉及5萬港元以下的申索金額。實際上，在過去3年，申索金額2.5萬港元或以下的案件及2.5萬港元至5萬港元的案件數量逐年上升，2024年分別有3,9510宗及8,180宗，而涉及5萬港元至7.5萬港元的案件則逐年下降，去年共9,746宗。

對於聆訊輪候時間，政府指審裁處在2023及2024年的平均法庭輪候時間分別為35日及41日，在目標輪候時間，即60日的範圍內，而司法機構認為審裁處的司法管轄權限目前處於適當水平，暫時無計劃作出調整。