議員促調整強積金供款入息水平　當局：未收到檢討報告無法回答

現時強積金供款的最低及最高入息水平已11年沒調整。多名議員今日(21日)在立法會上認為要檢視相關供款上下限，有議員擔心假如強積金供款的上限差距與實際水平加大，強積金的退休保障功能會被不斷削弱。當局多次以未收到積金局的檢討報告，因此政府未能進行通盤考慮為由，拒絕回答將如何調整。在取消強積金「對沖」方面，政府說政策並不具追溯力，為此解僱僱員「完全無着數」。

提出口頭質詢的會計界議員黃俊碩表示，現時本港經營環境正經歷轉捩點，很多中小企經營困難。他關注政府會否考慮檢視強積金供款的最低及最高入息水平，避免讓中小企經營成本再加重。勞工及福利局局長孫玉菡指積金局每4年最少要檢視一次相關水平，政府現時未收到報告，又認為現時應按程序、法例，讓積金局先將檢討報告交給政府，政府在按法律跟進。

另一名議員黃國指市民對政府施政的最低要求是按機制做事，但現時強積金供款的最低及最高入息水平已經11年沒調整，指調整涉及80萬本地勞工的設身權益。他關注政府會否按照機制，嚴謹地檢視供款水平。

孫玉菡回應指《強制性公積金條例》已有法定要求，檢討要通盤考慮其他相關因素，政府收到報告亦會作通盤考慮。他說：「所以今天我未收到報告，我無辦法答覆你究竟收到報告之後，政府會點樣去處置，因為我都未見到佢最後嘅建議。」

勞工界議員周小松表示，假如強積金供款的上限差距與實際水平加大，強積金的退休保障功能會被不斷削弱。他關注政府是否有時間表縮窄差距。孫玉菡重申，法定基準並非「機械性」，亦要參考「非數字性但同樣重要因數」，強調要通盤考慮，不能「偏埋一邊」。他再重申，要讓積金局通盤考慮交報告後，政府再作通盤考慮。

在強積金「對沖」方面，批發及零售界議員邵家輝認為取消強積金「對沖」後政府要多向僱主宣傳，解僱僱員並沒實質幫助。他又關注是否有機會調低供款下限。孫玉菡強調取消強積金「對沖」並不具追溯力，為此解僱僱員「完全無着數」，「何苦要解僱一個有能力、有經驗嘅僱員，就為咗貪嗰些少補償，請一個無能力、無經驗嘅新人代替佢呢？」