中國氣候專家批美國退出巴黎協定　損害全球氣候管理

美國將於明年1月正式退出《巴黎氣候協定》。全球繁榮峰會今日(21日)舉行氣候變化論壇，中國國際問題研究院副院長、外交部前氣候變化談判特別代表苟海波指美國作為最大經濟體，脫離國際應對氣候變化的合作平台，將損害全球氣候管理。

苟海波在論譠上提出氣候變化的4大挑戰，其一是從科學角度來看，氣候變化對人類構成嚴重威脅；在政治上，特朗普總統不單宣布退出《巴黎協定》，上任以來還簽署了145項行政命令削弱與環保相關的法規，擴大了化石燃料的生產和使用；從執行角度看，發展中國家因資金短缺，未有足夠能力採取有效的措施應對氣候變化，以及在應對氣候變化的範疇上存在明顯的缺口，需要及時填補。

他指全球可再生能源翻3、能源效益翻倍的目標，將會大幅增加關鍵能源轉型至使用礦產的需求，而對關鍵礦產的需求雖為發展中國家帶來更多就業、經濟多元化和收入增長的機遇，但同時可能帶來「破壞環境、社會動盪和地緣政治緊張」等挑戰。

在加強國際合作方面，他提出4項建議，包括必須堅持綠色發展的新模式，引領全球繁榮」；要對經濟全球化保持開放和包容；需要完善氣候治理的多邊機制，以及必須加強對關鍵礦產的規管。

匯賢智庫政策研究中心理事會主席兼行會召集人葉劉淑儀指，有人擔心香港在全球的角色有所減退，但其實本港連接大灣區，仍然有很多機遇，認為香港應宣傳體育和文化等多方面成就，舉例指海外不少人都對粵語文化有興趣，有助吸引國際眼球。