全港不足4成行人天橋設升降機　政府稱未來4年將增至近半

政府近年致力為公共行人通道加建無障礙通道設施，惟最新數據顯示，全港不足4成公共行人天橋設有升降機。運輸及物流局局長陳美寶書面回覆議員提問指，截至今年3月底，「人人暢道通行」計劃已為151條行人天橋增設升降機，料未來4年將陸續為64條行人天橋增設升降機，預計屆時設有升降機的行人天橋數量將增至344座、佔整體行人天橋近5成。

陳美寶表示，現時由路政署維修及保養的行人天橋的數量有731座，當中設有升降機的行人天橋的數量為280座，佔約38%；餘下未設有升降機的451座行人天橋中，有約70%已符合無障礙通道的標準，例如設有斜道、地面替代過路處或接駁之大廈設有無障礙通道，另有約15%已確定因不同因素，例如空間不足，不適合加建無障礙通道設施。

她指出，政府自2012年8月推出「人人暢道通行」計劃以來，路政署一直全力推動計劃下各階段共382個項目。截至今年3月底，計劃的落成項目數目共有239個，包括為151條由路政署維修及保養的公共行人天橋增設升降機的項目。路政署正全力推展計劃餘下的項目，在未來四年內，路政署將陸續完成為64條公共行人天橋增設升降機的項目。屆時，設有升降機的行人天橋的數量將會增至344座，佔整體行人天橋約48%。