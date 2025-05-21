男學生誤墮校內化糞池亡　家屬盼合理賠償

重慶對外經貿學院周一（19日）下午有一名年僅20歲的男學生跌落校園內的化糞池，經搶救無效身亡。警方已介入調查，學校也開展校園安全隱患排查。死者父親周二（20日）表示，事故令一家人陷入巨大悲痛之中，希望能得到合理賠償。

事發於周一下午3時許，男學生上完體育課後，與同學一起抬着多個籃球前往體育館歸還。體育館行人路旁一片區域有一處化糞池，僅用一些木板和磚頭搭建遮蓋，上面還鋪着草皮進行偽裝，周圍也沒任何警示標識。由於木板腐朽，男學生踩上去後木板瞬間斷裂，他隨即墮進化糞池中，同學見狀趕緊向老師報告並報警。消防員到場後對化糞池抽排，但因池內存在大量沼氣等有毒有害氣體及污濁的糞水，給救援工作帶來極大困難，最終在當晚7時左右才將男學生打撈上來，他已無生命體徵。有同學形容，化糞池井口用草皮遮蓋如同陷阱。

重慶市合川區教育局工作人員周二表示，已派人到學校參與調查處理此事。重慶對外經貿學院同日通報，對事件感到悲痛和惋惜，已成立工作專班配合有關部門處置。男學生父親張先生表示，兒子平時在學校表現良好、讀書努力，可能因抬着籃球視線受阻，沒注意到腳下危險，導致悲劇發生。他透露，家庭收入主要靠務農，原本還在為兒子籌下學年學費。