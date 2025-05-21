居屋2024下周四揀樓　超額認購約14倍

「出售居者其屋計劃(居屋)單位2024」將於下周四(29日)開始揀樓！香港房屋委員會今日(21日)表示，申請期內共收到約10.6萬份「居屋2024」申請表，當中包括約7.8萬份白表及約2.8萬份綠表，超額認購約14倍。

「居屋2024」推售的單位包括5個位於啟德、油塘、觀塘、屯門及東涌的新建居屋發展項目，合共提供7,132個單位；約300個在「居屋2020」、「居屋2022」及「居屋2023」推售因買賣協議撤銷而收回的單位；及新一批約400個租者置其屋計劃回收單位。

房委會將按申請類別的優先次序，分批發信或電郵邀請合資格申請者在指定時間，前往樂富房委會客戶服務中心選購「居屋2024」推售的單位。而今次居屋單位的平均售價定於評定市值折減30%，即以七折出售。5個新發展項目單位的售價介乎143萬港元至467萬港元，平均售價大約270萬港元。

合資格申請者選樓的優先次序將按申請類別、配額比例和攪珠結果釐定。房委會在今期居屋起落實在2023年《施政報告》宣布的「家有初生優先選樓計劃」，為參加「家有長者優先選樓計劃」及新增「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者設定2,900個單位的配額；此外，房委會會為一人申請者預留700個單位的配額。