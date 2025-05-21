18萬港人患思覺失調　諱疾忌醫復發率高出5.7倍

思覺失調經常被人污名化。有調查推算，全港約有18萬人患上思覺失調症，佔約2.38%人口，遠高於世界平均水平。此症屬於精神疾病，影響思想、感知和行為。有醫生就指出，思覺失調有藥可醫，但未有依從用藥的患者，復發風險度會高出5.7倍，不過由於病情及藥物副作用等問題，臨床上僅約半數患者能夠堅持服藥。他又強調，思覺失調與「多重人格」、暴力傾向無關，希望社會減少歧視。適逢本周六(24日)是「世界思覺失調日」，有病人組織期望可藉此提升社會大眾對思覺失調的認知。

思覺失調患者會出現思維和感知失調問題，病徵包括難以辨別現實、常有妄想、幻覺、思維混亂等。患有此病的人中，多數於20至30歲期間發病，男女比例相若。目前醫學界對思覺失調的病因尚未完全明瞭，不過有研究顯示，遺傳、例如壓力等環境因素，亦是潛在的致病因素。

精神科專科醫生麥棨諾指出，不少人誤以為思覺失調等同於多重人格，或以為思覺失調患者必定有暴力傾向，甚至誤以為是不治之症，其實都是不符事實的說法。實際上，多重人格屬於「解離性身份障礙」，而暴力行為則大多涉及藥物濫用，兩者均與思覺失調無關。

麥棨諾強調，思覺失調若不及早診斷及治療，隨着發作次數增加，患者的腦功能損害會日益加劇，令病情更趨難控。研究顯示，未有依從用藥的人士復發風險度較依從治療者高出5.7倍，而臨床數據上，僅約半數患者能夠堅持治療。而新一代的長效針劑藥物，有助減少因口服藥物造成的不便，亦能提升用藥依從性。他亦建議患者應同時接受心理治療及社會支援，才能控制症狀、改善日常功能等。

康和互助社聯會中心主任鄒長順指出，該會成立至今26年，會員有近2,000名精神病復原人士成，當中7成50歲以上，8成沒有工作，3成獨居，反映精神病復原人士面對著就業、經濟、社交、照顧等多重困難。其中思覺失調患者亦面對不同挑戰，包括被污名化及歧視。不過，根據過往調查發現，只有約16%受困擾患者會尋求專業協助。鄒希望政府在政策、教育、醫療、社福、就業等方面投放更多資源，完善服務體系，同時社會上亦需要消除對精神病的污名，讓精神病患者及復原人士融入社區。