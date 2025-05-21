圖書館人次借閱量上升　康文署研AI系統建議個人化閱讀

數碼化盛行及閱讀習慣改變下，外國圖書館逐漸轉變成具社區中心功能的多元空間。文化體育及旅遊局局長羅淑佩透露，過去兩年到訪圖書館人次及實體書籍借閱量均上升。康文署亦針對不同年齡層居民需要改善設施，例如在新圖書館設親子閱讀角等，亦正開發智慧圖書館系統，會利用人工智能(AI)分析借閱數據了解讀者需要，以及提供個人化閱讀建議。

康文署轄下設71間固定圖書館、12輛流動圖書車及3個提供24小時服務的自助圖書站。過去兩年到訪圖書館人次由2023年的2,149萬人次增加至2024年的2,383萬人次；實體書籍借閱量亦由2,875萬項增加至2,897萬項。電子書借閱量則由2023年的256萬項減少至232萬項。而在2023年和2024年份別新增4.3萬和3.8萬名登記讀者，而曾借閱實體資料讀者人數逾60萬。

羅淑佩提到，隨着愈來愈多免費網上資訊，各地的圖書館均面臨讀者到訪人次減少的挑戰。現時，康文署從規劃、館藏、服務及科技應用等多方面加強圖書館服務。其中在規劃新圖書館設施時，康文署會參考內地及海外圖書館的經驗，塑造圖書館為社區聚腳點。例如，在2023年啟用的深水埗公共圖書館，便因應該區有較多年輕家庭，特別在兒童圖書館增設親子閱讀角和遊戲牆；又在成人圖書館設置休閒閱讀區，令讀者在舒適的環境下享受閱讀等。

康文署亦持續收集和分析館藏使用數據，了解讀者閱讀習慣的轉變和需要，並新增切合市民需要的館藏資料。因應電子化閱讀愈趨普遍，圖書館持續加強採購電子書，使電子書館藏數目由2019年的33萬項增至現時約54萬項，增幅超過60%；使用量更由2019年的96萬次大幅增至2024年的232萬次。

當局說，正如其他先進城市的公共圖書館，署方現正開發新的智慧圖書館系統。新系統為綜合圖書館系統，支援所有圖書館的日常運作，包括館藏管理、資料借還服務，以及網上電子資源服務等。