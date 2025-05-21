《私營醫療機構條例》擴至診所　10.13接受牌照申請

提供初生嬰幼兒疫苗接種服務的「仁滙醫務集團」日前爆出結業疑雲，導致大批預繳購買疫苗服務的家長淪為苦主。衞生官員今日（21日）於立法會表示，局方今日將就《私營醫療機構條例》中，規管診所等條例，向立法會提交生效日期公告，本周五(23日)刊憲，10月13日開始接受牌照申請及小型執業診所豁免申請，預計申請12個月後牌照正式生效。被問及政府日後如何預防「仁滙」同類事件發生，官員指出，該公司於設施、醫療服務等方面未被發現違規，更多是涉及營商手段可能違反《商品說明條例》。另外，日後《條例》擴展至診所後，持牌診所結業前，需要預先告知衞生署，故可防止診所突然結業情況。

政府今日宣布，有關《私營醫療機構條例》中，對診所及小型執業診所的規管制度將於本周五刊憲，並於下周三(28日)立法會會議省覽。《條例》進行先訂立後審議程序，由10月13日起接受診所牌照申請，以及小型執業診所提交發出豁免書的要求。

《條例》監管註冊醫生或牙醫執業的處所，規定營辦診所須領有牌照，而持牌人須時刻遵守《條例》、牌照條件和衞生署署長發出的守則，而署方亦已制訂營辦診所在房舍、人手及設備等方面的要求。至於小型執業診所，即不多於5名註冊醫生及註冊牙醫執業，並符合《條例》特定要求的診所，營辦人可於10月13日起向政府要求發出豁免書，豁免領有牌照的要求。

議員陳永光向政府查詢目前提供醫療服務的私營機構數目及相關投訴情況。官員指出，目前《條例》之下，全港有14間持牌私家醫院及259間持牌日間醫療中心，由於目前《條例》未涵蓋診所及小型執業診所，故署方暫未備存相關診所數目。過去3年，政府共接獲93宗投訴，當中15宗仍在調查，個案主要涉醫務人員專業行為、溝通問題及行政程序等問題。

議員陳凱欣就關注《條例》擴展後，診所由申請牌照，到正式牌照生效需要多久，以及此期間政府如何規管相關機構。官員就表示，希望牌照可於當局接受申請後12個月生效，又指業界需要時間準備文件，亦需時討論診所不能使用的名詞。