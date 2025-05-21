女西醫涉濫發過萬免針紙　前海關關員供稱被告知或涉串騙「打咗個突」

西醫蔡淑梅被指濫發逾萬張免針紙，被控17項不誠實取用電腦罪，另外亦與丈夫被控洗黑錢等罪。蔡及丈夫否認全部控罪，案件今日(21日)在區院續審。獲蔡淑梅發免針紙的前海關關員供稱，當天求診不足3分鐘就獲免針紙。當被告知或涉串謀詐騙時，他「打咗個突」，矢口否認自己故意去診所取免針紙，或把責任推卸到蔡淑梅身上。

兩名被告分別是63歲女被告蔡淑梅；及其64歲丈夫、退休人士白偉雄。蔡淑梅面對一項不誠實取用電腦罪作為主控罪，16項屬交替控罪的不誠實取用電腦罪；她另面對一項洗黑錢罪。蔡淑梅及白偉雄另同被控6項洗黑錢罪。當初獲蔡發出免針紙、免予起訴的曾耀昌，以控方證人身份出庭作供。他現已退休，退休前任職海關關員。

曾耀昌供稱，2022年6月，他到蔡淑梅位於元朗的診所，並就免針紙問題問蔡。蔡沒有回答，便向他發免針紙。求診過程歷時約2至3分鐘。辯方盤問時則指，曾耀昌向蔡稱自己擔心疫苗到茶飯不思，蔡認為他出現疫苗恐懼症。曾不同意。曾坦言，2022年7月確診新冠肺炎，出現「腦霧」，記憶力變差，「有時煲水煲煲吓都唔記得自己煲緊水」。

曾耀昌憶述，當初收到警員電話，指曾涉嫌犯串謀詐騙時，隨即「打咗個突」，心想「點解會咁嘅呢」。他否認自己故意去診所取免針紙，亦否認因知道處境危險，而把責任推卸到蔡淑梅身上，強調當日是想諮詢蔡的意見。辯方指，當年有傳媒報道，有人打完疫苗出現心肌炎及面癱，曾承認在報紙讀過。辯方指他很怕打疫苗，曾不同意。

案件編號：DCCC 228/2024