百分百擔保壞帳率升至15.6%　逾2000個案取款後始揭發涉55億元

政府於新冠疫情期間在「中小企融資擔保計劃」下推出「百分百擔保特惠貸款」，但其壞帳率持續上升。截至今年4月底，計劃下八成、九成和百分百特別擔保產品的累計壞帳率分別約為5.2%、4.2%和15.6%，低於假設整體壞帳率，即分別為12%、16%和25%。百分百特別擔保產品有3,519宗申請懷疑涉及不法行為，包括使用虛假文書、提供虛假或失實聲明等，當中有2,007宗個案於貸款提取後才被發現，涉及約55億港元貸款。

議員何敬康關注特惠貸款下的累計壞帳率，商務及經濟發展局局長丘應樺回應指，「中小企融資擔保計劃」下的百分百特別擔保產品於2020年推出，申請期已於去年3月底結束。在計劃下，當違約貸款出現90天以上拖欠，並且已進入或完成違約索賠程序，相關貸款就會被視為壞帳。截至今年4月底，計劃下八成、九成和百分百特別擔保產品的累計壞帳率分別約為5.2%、4.2%和15.6%，低於分別為12%、16%和25%的假設整體壞帳率。

截至今年4月底，貸款機構包括透過其債務催收機構，正就約5,400宗百分百特別擔保產品下的壞帳個案採取追討行動，並且已經或正就約3,500宗個案採取法律行動，包括由於借款企業拖欠百分百特別擔保產品以外的其他債務而遭相關債權人申請清盤或破產的個案。在上述約8,900宗的個案中，有超過30%在採取相關追討行動後收到全部或部分欠款。

相關計劃由按證保險公司負責執行和管理，香港金融管理局並不參與計劃的推行。政府就推行計劃每年需作出預算以應付各項開支，包括就百分百特別擔保產品向參與貸款機構支付的管理費、支付按證保險公司的行政費和必要的實付開支，以及壞帳償付。在2024至2025財政年度，相關修訂預算為125億港元。

截至今年4月底，百分百特別擔保產品有3,519宗申請懷疑涉及不法行為，包括使用虛假文書、提供虛假或失實聲明等，涉及貸款額約105億港元。其中，1,512宗個案在按證保險公司及/或貸款機構進行審查時已被拒絕，涉及約50億港元貸款；其餘2,007宗個案於貸款提取後才被發現，涉及約55億港元貸款。