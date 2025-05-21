安達臣道首置盤鋼筋少10%以下　廉署拘10人涉行賄工程人員

香港不容貪污。廉政公署今日(21日)公布偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，總共拘捕10名男子。廉署表示，案件為地盤分判商涉嫌以不同形式的款待和金錢等，行賄工程監督人員，以換取寬鬆監管鋼筋工程，形容事件「罕見」。有指涉事地盤為長實安達臣道首置盤，屋宇署稱地盤目前處於停工狀態，主力鋼筋平均缺少了10%以下，未有影響結構安全，但需要做補救措施。

廉政公署執行處首席調查主任鄭礎明表示，廉署於上周展開代號「戰鼓」的行動，拘捕了共10名男子，包括一名大判員工，5名分判商東主及員工，4名工程顧問公司的駐地盤監督。

廉署懷疑，有分判商想提高利潤，於是不跟圖則施工，以減少成本，而被捕人涉嫌給予「甜頭」監督工程的人員，例如一些昂貴款待，每次約為2,000至3,000港元；亦獲請去夜總會，每次花費2至3萬港元，另有金錢、現金券等，以放寬監督標準，容許不合圖則規格的工程質量。該住宅項目全部6座的鋼筋配置均和圖則不符，出現鋼筋減少、變幼、消失、間距變闊，以及移位等，有移位更多達530毫米。

屋宇署總結構工程師高美儀表示，一直協助廉署調查，並按建築物條例作出調查，其實署方早前已接獲報料，後於去年9月先後4次派人去地盤視察，發現有地方鋼筋配置偏離圖則，包括粗幼不一、數量少了等，之後勒令整個工程停工，並對工程人員進行問話及搜證。

高又稱，該項目已違反建築物條例，但經視察及評估後，考慮整個配置，有關大樓因主力鋼筋平均缺少了10%以下，暫無影響整體樓宇結構，無安全問題，但要承建商要為結構構件加固，及重新配置石屎等。屋宇署又重申，事年屬「罕有及個別事件」，現行監管制度嚴謹，以後會加強地盤落石屎前鋼筋抽樣檢查，由現時12%增加至25%項目，確保施工無問題。而若承建商違法，則屋宇署會拒絕其註冊續期，其他團體都會考慮處分。

長實集團回應表示，對於安達臣道發展項目之地盤分判商涉嫌行賄顧問公司員工表示高度關注，支持廉署之行動，保障香港之廉潔營商環境，已初步完成檢視項目之工程，並正與屋宇署商討適當之後續處理。