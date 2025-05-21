專家指港擁獨特粵語文化　應用作提升國際地位

有專家形容李小龍和成龍是香港最好的宣傳大使。

全球繁榮峰會今日(21日)舉辦「香港在不斷變化的世界中的橋樑作用」論壇，美國科恩集團高級顧問艾倫表示，香港擁有獨特的粵語文化，當中亦包含中國文化元素，能比其他城市更好地展現中國特色，認為香港應該利用文化財富，提升國際地位和聲望，形容「不應低估李小龍和成龍」，他們是香港最好的宣傳大使。

艾倫指香港作為大灣區城市之一，擁有經濟自由開放的獨特優勢，某程度上仍依賴中國經濟，而內地經濟過分側重供應，忽視需求，美國有組織預測中國到第15個5年計劃完結時，在全球製造業的佔比將由33%上升45%，將進一步導致供求失衡，需通過擴大社會安全福利網、提高養老金及改善醫療保健等，改善情況。

雖然港府經常強調要做好「超級聯繫人」的角色，但美國哥倫比亞大學新聞系教授傅好文指出，隨着中國多個城市迅速發展，香港失去了內地最富裕地區的特殊地位，而大灣區發展是香港的新機遇，香港應學習新興大型地區的一體化、貿易、創新、銀行和投資等實力。

不過，英中貿易協會主席、滙豐集團高級顧問古沛勤指出，每年都有大量投資經香港進入內地，英國與香港的貿易量是與內地的4.5倍，認為香港不必妄自菲薄。