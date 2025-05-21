長期留宿狗場工作遭收回公屋　六旬婦上訴獲發還委員會重新考慮

獲分配入住柴灣漁灣邨公屋單位40多年的六旬女子，於去年被房屋署發現其單位在半年間近乎沒有用水電紀錄，且就14次家訪均沒有應門，房委會遂於去年4月發出「遷出通知書」，並要收回單位。該住戶解釋她因長期在新界的狗場工作，不時在狗場留宿，近期較少回家留宿，但上訴委員會認為她長期不在上址居住而駁回上訴。該住戶不服該決定，並向高院提出司法覆核要求推翻。高院法官楊家雄早前經開庭後，今日(21日)頒判詞裁定該住戶勝訴，並頒下移審令，將個案發還上訴委員會重新考慮。

申請人是李翰思，建議答辯人是上訴委員會(房屋)，房委會則被列為有利害關係方。現年67歲的申請人於1977年與母親及兄長獲分配柴灣漁灣邨漁安樓一單位，其後因母親身故及兄長遷出，她於2007年成為單位承租人。房屋署於2023年7月至去年初，就該單位的居住狀況進行調查，發現207天內有205天的單位水錶讀數為零，電錶亦一直停留在6度。房委會於去年4月30日發出「遷出通知書」，要求申請人於5月31日將該單位騰空。申請人於同年5月向上訴委員會提出上訴，但於11月被駁回。

據申請人解釋，她是退休長者及綜援受助人，亦是救護流浪貓狗的義工，要不時到位於新界偏遠地區的狗場工作，與她的柴灣住所相距3小時車程。她又稱柴灣住所的電力線路已用了40多年，現已損壞故單位沒有電力供應；用水方面，她會收集水龍頭的滴水以作日常自來水使用，並只用作梳洗。她稱因在狗場工作繁忙，故在狗場留宿，但只是睡在椅子上約兩小時。她亦承諾會返回柴灣住所居住，強調並無濫用公屋。

上訴委員會認為申請人因全身投入照顧流浪貓狗未能使用上址單位，但客觀證據顯示她長期不在該單位居住故駁回上訴。法官認為，上訴委員會信納申請人的事實基礎，不爭的事實是狗場留宿屬臨時性質，休息環境也極不理想，相關租客應在被收回單位前作出適當申請，房委會有合適政策處理，如保留戶籍，但上訴委員會並沒有作考慮。法官最終認為委員會的考量及決定有悖常理，故裁定申請人勝訴。法官亦強調，公屋資源珍貴，不容濫用，但本個案案情獨特，亦關乎申請人重要的權益，故須慎重考慮。

案件編號：HCAL 2116/2024