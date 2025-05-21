政黨倡推動7大醫療產業　開發醫療旅遊規管醫美業

有政黨於今日(21日)發布「發展香港醫療產業研究報告」，並建議政府把握時機，推動生物科技醫療、製藥、醫療健康儀器、中醫藥等7個與醫療相關的產業發展，引導業界把握本港在醫療、金融、創科等領域的優勢，加快推動香港成為「國際醫療健康產業樞紐」。同時，組織又建議政府應就醫療旅遊產業作規劃，例如政策優惠及便利措施，推動業界開發「醫療旅遊」服務，同時推動香港「醫療美容」產業，並引進牌照制度，確保服務品質等。

政黨衞生健康事務委員主席龐朝輝建議，港府應爭取中央政府支持，同時完善產業鏈及投融資安排，推動建設香港生物科技醫療中心，並着力發展幹細胞相關產業。另外，本港競爭對手新加坡早於2000年起大力推動生物醫藥發展，惟本港相關產業仍處於起步階段，他希望香港加強「搶企業、搶人才」，並盡快落實新藥「第一層審批」，推動本地製藥產業發展，並透過創科優勢發展生物醫學科技產品等。

龐認為，港府可透過制訂全面醫療旅遊規劃、促進區域合作、推出稅務、地價優惠等，推動私營醫療機構及旅遊業界開發「醫療旅遊服務」，同時為醫療美容業立法，引進牌照制度，，確保有關服務品質。

該黨又建議政府引進龍頭企業及國際知名醫療科研機構，同時善用醫療創新基建，推動醫療健康產業，並發揮本港創科及專業服務上的優勢，推廣醫療科技產業等，並盡快將私家診所納入法例規管範圍內，以規管「預繳式」消費。為應對醫療人手不足問題，組織建議政府改善「大灣區醫療人才交流計劃」，於内地醫護來港前提供培訓，亦應推動兩地醫療資格及培訓互認制度，同時改善海外牙醫來港執業安排，以增加人手供應。