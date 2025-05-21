私營骨灰安置所修例恢復二讀　有議員指龕位價現市場波動

立法會今日(21日)恢復二讀辯論《2024年私營骨灰安置所(修訂)條例草案》。對於政府認為條例草案沒對業界造成不公，漁農界議員何俊賢直言「錢喺自己袋到，早畀同遲畀，利息都唔同咗啦！」

何俊賢認為令原先打算放棄經營的骨灰安置所突然可再申請，而早前已申請的骨灰安置所要「趕時間」和政府溝通，的確有骨灰安置所為盡快符合相關要求，導致工程價格急升，「呢啲市場嘅波動，政府當然係唔認數啦」。他認為相關情況在環保行業亦會出現，建議政府未來亦要研究政策對市場價格波動的影響。

法案委員會主席容海恩指出，委員反映業界認為修訂申請豁免書資格準則對於不少骨灰安置所不公平，她指政府已解釋，已結業、申請文書被拒或撤回的安置所，修例後亦不會符合申請資格，因此沒有不公平。

她認為條例草案避免大量「清灰」，符合中國人「慎終追遠、尊敬先人」的文化，讓特定骨灰安置所申請以受限形式營運。她指審議期間業界對條例草案有不少誤解，認為政府要和業界多溝通。

另一議員鄧飛認為「豁免」一詞可大可小，市民或以為「豁免」後的私營骨灰安置所已是合法，因此要做好宣傳。他指本港空間有限，認為條例草案已盡量取得平衡，盡量將損失減到最低。